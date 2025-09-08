napoli
La ragazza minacciata dal padre a Napoli perché lesbica: “Non cambio cognome. Trovate forza di denunciare”

La 24enne napoletana minacciata dal padre per il suo orientamento sessuale racconta i maltrattamenti in una intervista al Tgr in cui lancia un appello a chi si trova nella sua condizione: denunciare.
A cura di Nico Falco
Immagine

Anni di insulti e minacce, poi il coraggio di denunciare e la fine di un incubo. Appare comprensibilmente sollevata, la ragazza napoletana che si è rivolta alle forze dell'ordine mentre il padre voleva aggredirla per l'ennesima volta, e sempre per lo stesso motivo: non accettava il suo orientamento sessuale. La giovane, intervistata dal Tgr Campania, parla della "fine di un incubo che durava da anni", e lancia un appello: "Trovate la forza di denunciare", come ha fatto lei.

"Non vedevo l'ora che tutto questo finisse – dice la 24enne – sono anni che va avanti così. Finalmente la forza è arrivata e adesso posso dire di stare tanto tranquilla e in pace, sia con me stessa sia con tutto quello che mi circonda". L'arresto per l'uomo, un 51enne napoletano, è scattato nei giorni scorsi; si era presentato nel bar dove lavora la giovane, in zona Chiaia, e l'aveva insultata, arrivando a dirle che avrebbe dovuto cambiare cognome perché lesbica; successivamente era andato nell'abitazione dove vivono madre e figlia e aveva preso a picchiare sulla porta e a tentare di sfondarla, pretendendo che lo facessero entrare. In quei momenti sono arrivati i carabinieri della Compagnia Centro.

Nemmeno davanti ai militari il 51enne si è calmato: anche davanti a loro ha continuato a insultare e a minacciare la figlia. Alla fine sono scattate le manette, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. "Andava avanti da anni, da tanti anni – prosegue il racconto della ragazza – anche da prima che convivesse con mia madre. Quando ha iniziato la convivenza è stato tragico. Ho combattuto anche con mia madre, per farle capire che certe cose non sono normali, che la nostra era una famiglia disfunzionale, e dopo tanti anni lei ha aperto gli occhi e ha combattuto insieme a me".

La giovane non ha nessuna intenzione di cambiare cognome. "Non lo faccio perché vorrei che il suo cognome, con me, adesso cambi la mia generazione. È solo una vittoria tenerlo ancora e crescere i miei futuri figli come si deve, in una famiglia come si deve. Vorrei che tutti prendessero la forza di denunciare, di affrontare, di non mollare mai la presa. Nessuno è sbagliato, a prescindere dal colore della pelle e dalle preferenze sessuali".

