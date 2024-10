video suggerito

La polvere del deserto si posa sulla Campania: la sabbia del Sahara "colora" Napoli di giallo Saharan Dust: le polveri del deserto calano sul Sud Italia e ovviamente anche su Napoli e parte della Campania.

A cura di Redazione Napoli

«Polvere sahariana in arrivo sull'Italia. Come conferma l'immagine satellitare la sabbia ha già raggiunto la Sicilia» scriveva qualche ora fa il meteorologo Giulio Betti (autore del libro sul cambiamento climatico "Ha sempre fatto caldo!", Aboca editore). Le polveri desertiche sono in effetti arrivate su tutto il meridione d'Italia e sono "calate" anche su Napoli. Il risultato è quello che già siamo abituati a vedere: orizzonte che si colora di giallo soprattutto nelle prime ore del giorno. Questo perché il particolato, sospeso nella troposfera e colpito dai raggi solari, restituisce un colore che in alcuni casi può diventare anche arancione intenso.

Inevitabile la cappa di polveri che cadono sulla città: ringhiere, auto e scooter parcheggiati all'aperto e soprattutto panni stesi ad asciugare ne fanno le spese. Il fenomeno «Saharan Dust» è monitorato da Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito in collaborazione dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Commissione Europea.