napoli
video suggerito
video suggerito

La placenta rischia di bloccare il parto, madre e neonato salvati dai medici del Moscati di Avellino

L’intervento è perfettamente riuscito: la tecnica avanzata è disponibile solo in pochi centri d’Italia. Il piccolo è nato senza complicazioni.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giuseppe Cozzolino
58 CONDIVISIONI
Immagine

Un problema alla placenta che rischiava di mettere in serio rischio la nascita di un neonato e la salute stessa della madre: ma grazie all'intervento provvidenziale dei medici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giuseppe Moscati" di Avellino, mamma e figlio stanno bene, e presto potranno tornare a casa e iniziare la loro vita assieme.

Alla donna, 35 anni ed originaria della provincia di Salerno, era stata diagnosticata una placenta previa centrale con sospetto accretismo placentare, confermati da ecografia e risonanza magnetica. Vale a dire, una formazione irregolare di placenta, considerata tra le più insidiose in ambito ostetrico e che impone il ricorso al taglio cesareo e comporta un elevatissimo rischio di emorragia massiva e di asportazione dell’utero (isterectomia). La placenta, infatti, si forma anche là dove non dovrebbe, rischiando di ostruire il parto.

E così l'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottor Mario Ardovino, ha deciso di utilizzare una tecnica avanzata, praticata solo in pochi centri in Italia: assieme ai colleghi del reparto di Radiologia Interventistica e con la presenza al tavolo operatorio dal Direttore dell’Unità operativa di Radiologia, il dottor Giulio Lombardi, è stato eseguito un taglio cesareo a 36 settimane, associato all’occlusione temporanea delle arterie ipogastriche mediante catetere a palloncino. Il tutto assieme al supporto della squadra di anestesisti e del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal dottor Sabino Moschella.

Leggi anche
Diventa mamma a 39 anni dopo emorragia cerebrale e distacco di placenta: parto straordinario ad Avellino

Tutto è andato bene: il piccolo è nato senza complicazioni e la donna sta bene a sua volta. Presto il ricovero terminerà e torneranno a casa. "Questa metodica richiede attrezzature all’avanguardia e competenze multidisciplinari ed è stata portata a termine con successo grazie alla sinergia tra équipe giovani, dinamiche e altamente qualificate", ha spiegato il dottor Ardovino, "Radiologia Interventistica e Ginecologia hanno saputo coniugare entusiasmo, innovazione e rigore clinico, offrendo alla paziente il miglior trattamento possibile: questa donna, oggi, può guardare al futuro con la speranza di una nuova maternità, senza aver perso la propria fertilità".

Attualità
Avellino
58 CONDIVISIONI
Immagine
Giovanni Marchionni, morto sullo yacht: nel pool l'esperto che si occupò della Concordia
Il ragazzo trovato senza vita l'8 agosto ad Olbia, la Procura ha aperto un fascicolo
L'Inail avvia verifiche: la famiglia sostiene fosse sull'imbarcazione per lavorare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views