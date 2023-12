La pizza firmata con un timbro rovente: l’ultimo trend che spopola a Napoli (e su TikTok) L’idea è venuta al giovane pizzaiolo Alessandro Miele nel 2021, ma è soltanto negli ultimi tempi, grazie soprattutto al potere dei social, che marchiare a fuoco la pizza sta diventando un vero e proprio trend.

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il timbro "Grana Padano" o "Parmigiano Reggiano" sulle enormi forme di formaggio siamo abituati a vederlo. Più difficile abituarsi a vedere lo stesso timbro rovente, marchiato a fuoco, sul bordo della pizza, quello che comunemente chiamiamo cornicione. Eppure è successo. Non solo: marchiare a fuoco la propria pizza sembra essere diventato l'ultimo trend che spopola a Napoli – e non solo, una città come Milano non poteva non lasciarsi contagiare dall'ultima moda – che, complici anche i social network, in particolare TikTok, si sta diffondendo a macchia d'olio negli ultimi tempi.

Eppure l'idea è venuta, già nel 2021, a un giovane pizzaiolo napoletano, Alessandro Miele, che ha brevettato il timbro rovente da applicare sul cornicione della pizza con il nome del locale o del pizzaiolo, come accade, appunto, per i formaggi. Tanto che, già due anni fa, uno dei pizzaioli napoletani più noti nel mondo, Gino Sorbillo – uno che ha fatto dei nomi scritti con la mozzarella sulla pizza un suo segno distintivo – si era lasciato contagiare da questa idea, tanto che ci sono foto e video dell'epoca che lo mostrano insieme ad Alessandro mentre marchiano a fuoco, con il nome Sorbillo, una margherita preparata dal celebre pizzaiolo dei Tribunali.

Come dicevamo, però, l'intuizione di Alessandro Miele sembra aver preso piede soltanto di recente, dal momento che esercenti, ma soprattutto clienti, sembrano apprezzare l'idea di vedere il nome del locale impressa a fuoco sul cornicione della pizza, tanto che su TikTok video del genere si sprecano. Anche Miele ci ha messo del suo, naturalmente, visto che da qualche tempo, insieme a due soci, ha aperto a Corsico, nella provincia di Milano, la sua pizzeria: "I professori della pizza". Inutile precisare che i video più popolari sul profilo TikTok del canale sono quelli in cui le pizze vengono marchiate a fuoco.