La Piscina Scandone di Fuorigrotta chiusa, De Luca: “Mai fatti lavori di manutenzione”

La Piscina Scandone di Fuorigrotta chiusa per lavori di manutenzione, l’ira di Vincenzo De Luca: “Mi auguro che altri impianti non facciano la stessa fine”. La chiusura porterà all’adeguamento dell’impianto in tempo per l’International Swimming League, ma ha gettato nel caos la pallanuoto napoletana.