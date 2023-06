La paziente è antipatica, loro le tolgono l’assistenza: sospesi due dirigenti Asl a Torre Annunziata I due dirigenti avevano fatto sospendere l’assistenza infermieristica alla donna che, affetta da una grave patologia, ne avrebbe avuto ancora diritto.

A cura di Valerio Papadia

La paziente e suo marito non gli erano particolarmente simpatici e così, soltanto per questo motivo, vista la loro posizione all'interno del distretto sanitario, hanno dapprima fatto ridurre e poi revocato l'assistenza infermieristica alla donna, nonostante questa fosse affetta da una grave patologia: per questo, due dirigenti dell'Asl Napoli 3 Sud del distretto 56, a Torre Annunziata, sono stati sospesi dall'esercizio delle pubbliche funzioni e dal pubblico servizio per un anno, come disposto dal Tribunale della città oplontina su richiesta della locale Procura. I due dirigenti Asl sono accusati di concussione, falsità ideologica in atto pubblico, abuso d'ufficio e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

I carabinieri della stazione di Torre Annunziata, che hanno condotto le indagini, hanno accertato che la revoca dell'assistenza domiciliare alla donna, che soffre di una patologia molto grave ed è anche affetta da tracheostomia e digiunostomia per lesioni irreversibili all'esofago, sia stata dettata soltanto da una antipatia personale dei due dirigenti nei suoi confronti. I fatti contestati ai due dirigenti si riferiscono a un periodo di tempo compreso tra il 2020 e il 2021.

Medici costretti dai due dirigenti a redigere falsi certificati

Per portare a compimento il loro piano e prima ridurre e poi revocare l'assistenza infermieristica alla donna, i due dirigenti avrebbero costretto, dietro minaccia di ostacolare le loro carriere professionali, il medico di base della paziente e il medico referente dell'Asl, a compilare falsi certificati.