La paziente canta vita spericolata di Vasco durante l’operazione chirurgica al Policlinico di Napoli

La paziente canta "Vita Spericolata" di Vasco Rossi durante l'operazione chirurgica. L'episodio è accaduto al Policlinico Federico II di Napoli, durante un intervento condotto dall'equipe medica della Breast Unit dell’Azienda Universitaria, guidata dall'oncologo Tommaso Pellegrino. All'interno della sala operatoria si sente come sottofondo la famosa canzone del 1983: "In sala operatoria – scrive Pellegrino – può accadere qualcosa di straordinario. Durante un intervento per l’asportazione di un tumore della mammella, una mia paziente ha iniziato a cantare. La musica nei luoghi di cura ha un potente effetto rasserenante: aiuta a ridurre l’ansia, aiuta a rilassarsi e crea un clima di fiducia. Anche grazie alla musica si può trasformare un momento complesso in un’esperienza più umana e condivisa. Umanizzazione delle cure significa prendersi cura della malattia senza mai dimenticare la persona, le sue emozioni, la sua voce".

L'oncologo: "La musica allevia lo stato ansioso"

Sono stati effettuati 4 interventi per patologia tumorale della mammella al Policlinico Federico II di Napoli nella stessa giornata, come racconta il chirurgo. Si tratta, tecnicamente di quadrantectomie, cioè interventi chirurgici di tipo conservativo per il tumore al seno, che eliminano solo il tumore, preservando la mammella.

"Grazie ai nostri anestesisti – spiega Tommaso Pellegrino – tutte le pazienti sono sveglie e non necessitano di essere intubate. Durante l'intervento hanno anche interagito con noi, cantando. Noi la musica la mettiamo durante gli interventi proprio perché le pazienti sono sveglie e coscienti. Ritengo che la musica sia indispensabile per alleviare lo stato ansioso in luoghi come la sala operatoria, dove si fa la chemioterapia o dove si effettuano prestazioni sanitarie".