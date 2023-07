La Open Arms sbarca a Salerno con i 73 migranti salvati nel Mediterraneo Arrivata a Salerno la Open Arms con i migranti salvati nel Mediterraneo: uno di loro è ricoverato in condizioni mediche gravi, stanno bene gli altri 72.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Open Arms è arrivata questa mattina nel porto di Salerno, con a bordo i 73 migranti salvati nel Mar Mediterraneo. Uno di essi aveva lasciato la barca nelle scorse ore, per un'evacuazione medica urgente: il suo stato di salute era particolarmente critico ed ha richiesto dunque l'immediato trasferimento sul continente. Inizialmente, la nave era diretta al Porto di Napoli, "ma a causa del mare mosso, con venti forti e onde di oltre tre metri", fanno sapere dalla Ong, "l'equipaggio ha chiesto alle autorità italiane un porto di sbarco più vicino di quello di Napoli", aggiungendo che "prolungare inutilmente le sofferenze delle 72 persone soccorse a bordo è disumano".

Il maltempo aveva fatto danni anche nello stesso porto di Salerno: il forte vento aveva provocato la caduta di alcuni container, ma senza particolari conseguenze. Il via libera per arrivare nel capoluogo della Valle dell'Irno è arrivato da Napoli nelle scorse ore: e così stamane alle 10.30 al Molo Manfredi di Salerno la Open Arms ha potuto attraccare in sicurezza. A bordo per lo più uomini, ed appena due minori. Partita come di consueto la macchina dell'accoglienza, con forze dell'ordine e assessorato alle politiche sociale del Comune presenti assieme a volontari e medici per gestire tutte le fasi dello sbarco. Non c'erano situazioni mediche critiche, con eccezione della persona già trasportata nelle ore precedenti in ospedale d'urgenza. Ora, dopo i controlli di rito, gli altri migranti verranno portati nelle strutture d'accoglienza. "Dopo molte sofferenze, auguriamo loro un nuovo inizio, dignitoso e giusto", ha spiegato l'equipaggio della Open Arms, "Noi invece continuiamo".