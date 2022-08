La notizia della morte di Rosetta Iervolino è infondata. I familiari: “Viva e in salute”

Rosa Russo Iervolino è viva. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco di Napoli, 85 anni, “è a casa, serena e in salute”.

Rosa Russo Iervolino è viva. Lo si apprende dai familiari che confermano che l'ex sindaco di Napoli, 85 anni (ne compirà 86 a metà settembre) «è a casa, serena e in salute». È dunque assolutamente infondata la notizia della morte, circolata in questa mattinata, ripresa da tutta la stampa nazionale.

Molti hanno ricordato la lunga carriera politica di Rosetta, più volte ministro, dall'Interno (fu la prima donna al Viminale) agli Affari Sociali, dal Lavoro alla Pubblica Istruzione, presidente di commissione (Vigilanza Rai e Affari Costituzionali) nonché ultimo presidente della Democrazia Cristiana poi dissoltasi negli anni del post-Tangentopoli. Ce ne scusiamo con l'interessata e con i lettori.

All'agenzia di stampa Lapresse lei stessa dichiara, raggiunta nel suo appartamento di Roma:

"Il Pd per vincere proietta film su Shoah": dopo la polemica Longobardi dice che non era ironia sull'Olocausto

Sto bene, non c'è male, ho solo un pò di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente.

Anche la figlia della ex sindaca, Francesca Iervolino, su Facebook scrive:

Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia.

Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna.