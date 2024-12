Video di

La neve a Ischia, l'isola si risveglia imbiancata Ischia si è risvegliata sotto la neve: sorpresi i cittadini, mezzi al lavoro per liberare le strade nel minor tempo possibile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Violenta grandinata a Ischia, che in breve tempo ha avuto gli effetti di una nevicata: l'isola che si è risvegliata imbiancata questa mattina, tra lo stupore dei residenti. In molti hanno pubblicato video e foto dai giardini di casa e dalle strade, dove i mezzi si sono messi subito al lavoro per liberare le strade ed evitare ogni pericolo. Un fenomeno inatteso sull'Isola Verde, ma pienamente coerente con il mutamento climatico in generale e quello meteorologico a livello locale: erano previste, infatti, forti piogge e grandinate anche nel Golfo di Napoli questa notte, ma con il crollo delle temperature in poco tempo si è creata subito la condizione ideale per la neve, seppur a bassa quota.

In alcune zone dell'isola, il livello di ghiaccio è arrivato anche a trenta centimetri: il pericolo principale è per il formarsi di lastre di ghiaccio sulle strade, con tutti i rischi alla circolazione e per le persone. In altre zone, la grandine è rimasta tale, "limitandosi" ad imbiancare balconi e giardini. E non sono mancati anche video ironici con bambini alle prese a giocare con la neve che, seppur inattesa, ha regalato un'atmosfera natalizia all'Isola Verde.