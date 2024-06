video suggerito

La nave da crociera Sea Cloud II arriva nel Porto di Napoli al molo Angioino Attracca a Napoli la Sea Cloud II, il veliero da crociera che in questo periodo dell'anno naviga in tutto il Mediterraneo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha attraccato al Molo Angioino del Porto di Napoli il veliero da crociera "Sea Cloud II", ed ha subito catalizzato l'attenzione di molti: i tre alberi della nave hanno subito attirato lo sguardo di cittadini, passanti e turisti, abituati alle grandi navi da crociera prive appunto delle vele "storiche". Il veliero, di recente costruzione (a cavallo del Nuovo Millennio), non è infrequente: naviga principalmente tra il Mar Mediterraneo nei mesi più caldi e in quello dei Caraibi nei mesi invernali, navigando da una sponda all'altra dell'Atlantico, e da qualche giorno gira tra il Golfo di Napoli e le isole provenendo dalla parte meridionale del Mediterraneo con a bordo turisti ed equipaggio.

Lunga 105,9 metri e larga 16 metri, con 5 ponti, ha una capacità di 96 passeggeri ed ha a bordo 63 membri dell'equipaggio. Non passa insomma inosservata, anche se per dimensione è ovviamente minore rispetto alle grandi navi da crociera che ogni giorno si affacciano nel golfo di Napoli. A qualcuno ha ricordato il Cuauhtémoc, il gioiello della Marina Messicana che lo scorso anno a luglio attraccò proprio nel porto di Napoli, permettendo per due giorni anche visite guidate a bordo. Si tratta ovviamente di navi differenti (la Sea Cloud II è per dimensioni maggiore della stessa nave Cuauhtémoc), ma che attraggono sempre curiosi al molo Angioino per osservarle da vicino. Nel caso della nave odierna, che batte bandiera maltese, la curiosità è durata però un solo pomeriggio: in serata ha ripreso la navigazione verso Sud, con ogni probabilità verso qualche porto siciliano dove potrebbe attraccare nella giornata di domani.