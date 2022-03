La napoletana Ludovica Marano è l’avvocato più giovane d’Italia: ha giurato a 25 anni e 5 mesi Ludovica Marano ha prestato giuramento a 25 anni e 5 mesi: è il più giovane avvocato d’Italia. Napoletana, a luglio tenterà anche il concorso in magistratura. A Fanpage.it spiega: “Ai più giovani dico: non vi arrendete”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Avvocato Antonio Tafuri presidente COA Napoli (a sx), l’avvocato Ludovica Marano (al centro) e l’avvocato Carmine Foreste, Consigliere del COA Napoli (a dx).

Arriva da Napoli l'avvocato più giovane d'Italia: Ludovica Marano, 25 anni e 5 mesi, ha giurato oggi al Palazzo di Giustizia partenopeo, "battendo" il precedente record di Ylenia Maiuri, che aveva giurato lo scorso dicembre a 26 anni e 13 giorni. Tanta emozione oggi mercoledì 23 marzo, quando ha letto la tradizione formula di giuramento degli avvocati:

Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento.

Con la consapevolezza di essere, forte dei suoi 25 anni e 5 mesi, l'avvocato più giovane d'Italia.

Ludovica Marano dopo il giuramento.

"Traguardo emozionante e strano"

Contattata da Fanpage.it, Ludovica ha raccontato tutta la gioia per questo traguardo. "Emozionante, e strano", ha spiegato la giovane napoletana, "Vedere che ci sono tanti ragazzi e ragazze che alla mia età magari sono ancora all'Università in procinto di laurearsi, mentre invece io sono riuscita ad ottenere un titolo di studio spendibile per il mondo del lavoro, per me è soddisfacente". Ludovica ha anche raccontato i tanti sacrifici fatti per raggiungere questo traguardo: "Ho basato la mia vita sullo studio, cercando di fare qualunque cosa nel migliore dei modi e in fretta, tant'è vero che io mi sono laureata a 22 anni. Poi ho iniziato subito a fare tirocinio sia forense che in magistratura, tanto che a luglio farò il concorso da magistrato, dove potrei essere anche là tra i più giovani".

"Ai più giovani dico: non vi arrendete"

Ha le idee chiare, insomma. Tanto che già oggi collabora "con lo studio legale del prof. avv. Gustavo Pansini", mentre "con il mio fidanzato abbiamo fondato uno studio nostro, lo Studio Santalucia & Partners". E ai più giovani che come lei vogliono intraprendere questa strada consiglia: "Mi sento di dire loro che la strada sembrerà molto difficile e molto tortuosa, ma se si ha la vera passione non per il lavoro ma per il diritto, allora vedranno che la strada non sarà così dura, ma anzi che con il tempo tutti gli sforzi verranno ripagati".