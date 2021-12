Ylenia Maiuri, 25enne di Napoli, è il più giovane avvocato d’Italia: “Ai ragazzi dico abbiate coraggio” Ylenia Maiuri, 25enne napoletana, è il più giovane avvocato d’Italia. A Fanpage.it ha spiegato che gli ingredienti fondamentali sono passione, impegno e costanza.

A cura di Federica Grieco

Viene da Napoli il più giovane avvocato d'Italia: si chiama Ylenia Maiuri e ha 25 anni. Ad annunciarlo è stato Antonio Tafuri, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, durante la cerimonia di giuramento celebrata nella sala Metafora del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. «È stata un'emozione fortissima – spiega Ylenia a Fanpage.it – oltre che un motivo di orgoglio». Ylenia spera che la sua storia possa essere un esempio anche per altri aspiranti colleghi: «Spero che possa rappresentare uno stimolo a fare sempre meglio e di più».

Una vocazione, quella per la giurisprudenza, nata in tenera età. «L’ho avuta sin da piccola – racconta il neo avvocato a Fanpage.it – sentivo che questa era la mia strada e quindi ho fatto di tutto per unire i puntini e arrivare a questo risultato in così breve tempo». Quello intrapreso dalla giovane napoletana è un percorso a cui aspirano molti ragazzi, ma che spaventa per l'impegno richiesto e per la durata. «Sicuramente non è un percorso facile, perché richiede passione, impegno e costanza: sono questi gli ingredienti. Soprattutto la passione, perché penso che quella sia la prima cosa che un giovane avvocato debba guardare». Ylenia si è laureata all'università degli Studi di Napoli "Federico II" a Napoli nel 2019 con 110 e lode e bacio accademico: un passaggio fondamentale nella sua formazione professionale.

«Avevo già fatto la pratica anticipata – spiega la 25enne – poi ho continuato con la pratica forense ed in più ho fatto anche il tirocinio ex articolo 73 in Corte d’Appello penale. Quindi ho coadiuvato un magistrato che mi ha segnato nella mia crescita professionale». Ora continuerà a percorrere questa strada tanto sognata e desiderata sin da bambina. «Mi sono sempre occupata del penale, ho fatto la pratica forense nel penale con lo studio dell’avvocato Emilio Coppola e continuerò con lo studio che da oggi in poi si chiamerà "Studio Legale Coppola&Maiuri"». Ai tanti ragazzi che frequentano l'università o che si apprestano ad intraprendere questo percorso, dice: «Bisogna crederci perché all’inizio fa sempre un po' paura, sembra quasi che sia un un traguardo difficile. Ma io credo che l’impegno, ma soprattutto la passione, porti ad ottimi risultati. Ci vuole coraggio».