La mozzarella di bufala a colazione diventa un piatto di tendenza Mozzarella di Bufala campana Dop anche a colazione? Sfida gastronomica al Tuttofood di Milano, dove viene presentato un menu dedicato alle tendenze breakfast.

Mozzarella di bufala al posto della sfogliatella e del cappuccino a colazione? Si può, anzi qualcuno già vede l'inizio di una tendenza. La Bufala Campana Dop si presenta a colazione al Tuttofood di Milano, fiera internazionale dell'agroalimentare. E l' "oro bianco" della Campania arriva con un menu dedicato alle tendenze del breakfast. Il Consorzio di Tutela punta a favorire nuove occasioni di consumo, grazie alla versatilità in cucina della mozzarella di bufala campana Dop, confermata dai dati forniti dall'Osservatorio economico sulla filiera, curato da Nomisma. Secondo lo studio, 9 italiani su 10 hanno consumato mozzarella di bufala nell'ultimo anno, il 25 per cento almeno una volta a settimana e il 20 per cento è pronto a farlo anche a colazione.

All'esposizione milanese lo chef Giuseppe Daddio della scuola di cucina "Dolce&Salato" di Maddaloni interpreterà la bufala a colazione, utilizzando anche la ricotta di bufala campana Dop. Tra le creazioni che saranno preparate nelle giornate di Tuttofood spiccano uno speciale pancake con mozzarella di bufala campana Dop, e un migliaccio di pasta di Gragnano Igp con ricotta di bufala campana Dop e caramello salato al latte di bufala. E ancora spazio ai sapori mediterranei con la fresella realizzata con Bufala Dop e croccante di pasta di Gragnano Igp.

Il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo spiega:

Leggi anche C'è un ristorante di lusso in Campania che ha fra i suoi piatti la pastina col formaggino