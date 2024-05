video suggerito

La movida napoletana rumorosa: multe a chi spara musica per le strade senza controllo Movida rumorosa, tavolini illegali: polizia Municipale ai Quartieri Spagnoli e a Chiaia: controlli e multe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che Napoli sia una città a misura di ammuina turistica è ormai cosa nota. Che le concessioni ai baretti, ai pub, ai ristoranti abbiano superati il consentito è anche questa una cosa nota. Ora i controlli stanno aumentando anche perché in alcune ore della notte la città è oggettivamente invivibile.

Ieri notte gli agenti dell'Unità operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli hanno condotto una serie di controlli amministrativi nei Quartieri Spagnoli: sono state ispezionate quattro attività commerciali, tutte risultate non conformi alle regolamentazioni. Di conseguenza, ciascuna è stata sanzionata per diverse infrazioni. In particolare, un'attività è stata multata per la diffusione di musica senza il necessario nulla osta di impatto acustico. Un'altra ha ricevuto una sanzione per aver occupato abusivamente 5 metri quadrati di suolo pubblico.

Le altre due attività sono state sanzionate per aver diffuso musica senza rispettare le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico di cui erano in possesso. Inoltre, gli agenti hanno notificato diffide a due ulteriori attività per aver riprodotto musica senza le autorizzazioni necessarie. I controlli si sono estesi anche a Piazza Dante e Port'Alba, dove è stata repressa la sosta selvaggia e monitorata l'area pedonale per evitare soste e circolazione veicolare non autorizzate. Durante questi interventi, sono stati elevati 18 verbali.

Leggi anche Afferra la fidanzata per i capelli e le sbatte la testa contro un muretto: 30enne arrestato a Coroglio

Nell'area dei "baretti" di Chiaia, sei locali sono stati controllati. Due di essi hanno ricevuto ordinanze di chiusura per sette giorni, mentre un altro ha dovuto cessare l'attività di somministrazione. Un locale è stato sanzionato per la mancanza di autorizzazione all'impatto acustico e per la mancanza di autorizzazione amministrativa.

Infine, sempre nel territorio di Chiaia, la Polizia Locale, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha svolto un servizio di controllo per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione sono stati controllati 24 veicoli, effettuando 24 blow test (precursori del tasso alcolemico nel sangue) e 2 drug test (precursori di droghe nel sangue), tutti risultati negativi.