La migliore pizza d’Europa è da Peppe Pizzeria a Parigi, del napoletano Peppe Cutraro A decretarlo è la guida 50 Top Pizza Europe 2022. Tutto campano il podio: al secondo posto i fratelli casertani Figurati con la loro Riccardo e Vittorio di Madrid, mentre al terzo il napoletano Ciro Salvo con la sua 50 Kalò a Londra.

A cura di Valerio Papadia

Peppe Cutraro

Per il secondo anno consecutivo, la migliore pizza d'Europa la si trova da Peppe Pizzeria a Parigi, del napoletano Peppe Cutraro: a decretarlo è la guida 50 Top Pizza Europe 2022, che prende in considerazione tutti i locali del Vecchio Continente – ad esclusione dell'Italia, che gareggia solo nella categoria mondiale – per decretare gli indirizzi in cui assaggiare le pizze migliori. Il mastro pizzaiolo partenopeo, dunque, vince per il secondo anno consecutivo con il suo locale nella capitale francese, ma il podio è tutto made in Campania: al secondo posto, infatti, ci sono i fratelli Figurato, casertani, con la pizza che propongono nel loro Riccardo e Vittorio a Madrid; terzo gradino del podio, invece, per il napoletano Ciro Salvo e la sua pizzeria 50 Kalò a Londra (una sede del locale sorge anche a Napoli, in piazza Sannazaro).

50 Top Pizza Europe, gli altri premiati

Il quarto posto se lo è aggiudicato la pizzeria Baest di Copenaghen, locale a cui vanno anche due premi speciali: Best Service 2022 – Goeldlin Award e Innovation and Sustainability 2022 – Ferrarelle Award. Alla quinta posizione, invece, troviamo la pizzeria Sartoria Panatieri di Barcellona, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza of the Year 2022 – Latteria Sorrentina Award. La pizzeria danese e quella spagnola, inoltre, hanno ricevuto anche il premio speciale Green Oven 2022, che certifica che entrambi i locali sono particolarmente attenti al tema della sostenibilità ambientale.

Le migliori 25 pizzerie d'Europa, inoltre, si candidano di diritto a diventare la migliore pizzeria del mondo per il 2022: l'evento di 50 Top Pizza World – al quale partecipano, come detto, anche le pizzerie italiane – si terrà il 7 settembre a Palazzo Reale, a Napoli.