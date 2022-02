Trasporto pubblico a Napoli

La metro a piazza Carlo III e Posillipo, Tangenziale a Bagnoli: a Napoli nuovi lavori da 400 milioni Dal Governo arrivano risorse Cipess per aprire nuovi cantieri: finanziata la metro Linea 10 da Secondigliano a Carlo III.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli avrà la metropolitana a piazza Carlo III e a Posillipo. Dal Governo arrivano 400 milioni di euro per nuove stazioni. Si tratta di fondi del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che andranno a finanziare progetti infrastrutturali. Oltre 350 milioni serviranno a finanziare la nuova metropolitana Linea 10 che collegherà piazza di Vittorio a Secondigliano con piazza Carlo III al centro storico e a comprare i treni. Altri fondi serviranno per prolungare la Linea 6 verso Bagnoli e Posillipo. E ci sarà un nuovo accesso alla Tangenziale da Bagnoli.

Nuova Linea 10 da Secondigliano a piazza Carlo III

Nel dettaglio, a Napoli vanno 333 milioni per la Linea 10 della Metropolitana fra Piazza Di Vittorio e Piazza Carlo III; 37 milioni per dotarsi dei treni per la Linea 10; 14 milioni per la progettazione del prolungamento della Linea 6 verso Bagnoli e 5 verso Posillipo ed infine 2 milioni per la progettazione del tunnel dall'area di Bagnoli in direzione della Tangenziale. Non solo, la viceministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, ha spiegato che ci saranno fondi anche per “l’aeroporto di Grazzanise e alla direttrice domiziana, al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nell’area di Bagnoli”.

“Progetti in grado di estendere l’interconnessione in città con conseguente miglioramento della vivibilità – commenta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – Una straordinaria notizia per la città, di cui siamo grati ai ministri del Sud Mara Carfagna e delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Verranno realizzate opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del nostro territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile richiesto dall’Europa”.

“Importantissimi finanziamenti per Napoli decisi dal Governo, mediante il Cipess – aggiunge Edoardo Cosenza, assessore alle Opere Pubbliche – Per la realizzazione della metropolitana – Linea 10 – verso piazza Carlo III, per i treni della stessa linea 10, per la progettazione della Linea 6 verso Bagnoli e verso Posillipo, per la progettazione della viabilità dall'area di Bagnoli. Importantissima attenzione dal Governo, in particolare dai Ministri Giovannini e Carfagna. Fondamentale la sinergia con la Regione Campania. E l'affidabilità e credibilità del Sindaco e dell'intera Giunta Manfredi conta”.