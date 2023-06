La madre non gli dà i soldi, lui la accoltella: 26enne arrestato nel Napoletano All’arrivo dei poliziotti, il 26enne li ha minacciati con una pistola, poi risultata essere un’arma finta. La madre del 26enne non ha riportato gravi ferite.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Per l'ennesima volta ha chiesto del denaro a sua madre e, quando la donna si è rifiutata, non ha esitato ad aggredirla e l'ha accoltellata: per questo, un giovane di 26 anni – con precedenti – è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Acerra, nella provincia di Napoli. Secondo la ricostruzione effettuata dai poliziotti del locale commissariato, la donna si trovava a casa quando il figlio le ha intimato di consegnargli del denaro. Lei si è opposta, scatenando la reazione violenta del 26enne, che si è scagliato contro di lei con un coltello, ferendola.

La donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove le è stata riscontrata una ferita da punta e da taglio giudicata non grave. Qui, ha raccontato ai poliziotti, che nel frattempo sono giunti nel nosocomio su segnalazione della Centrale Operativa, come erano andate le cose.

Il 26enne ha minacciato i poliziotti con una pistola, ma era finta

Gli agenti hanno così raggiunto l'abitazione e hanno aperto la porta con le chiavi fornite dalla donna: quando li ha visti, il 26enne ha puntato contro di loro una pistola. Non senza poca difficoltà, al termine di una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo: a quel punto, gli operatori hanno accertato che la pistola era una replica, sprovvista di tappo rosso.

Durante la perquisizione dell'abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto anche altre 4 pistole finte e due coltelli. Al termine delle operazioni, il 26enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione; l'uomo è stato anche denunciato per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere e per divieto di strumenti trasformabili in armi.