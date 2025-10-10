La linea bus 130 di Anm torna in servizio tra il Vomero e il Centro direzionale

La linea autobus 130 dell'Anm collega il quartiere Vomero con la zona della stazione centrale, compreso il Centro direzionale. Per anni è stato un fondamentale collegamento per coloro che non avendo (o non volendo usare) auto né scooter preferivano il mezzo pubblico per questa tratta (al Centro direzionale ci sono centinaia di uffici privati e il Palazzo di Giustizia). Ora, con l'apertura della metro 1 al Centro direzionale la linea 130 ha perso quella rilevanza che aveva in precedenza passando – lo spiega Anm – da circa 4mila passeggeri a poco più di 1.000 al giorno, «segno di una chiara preferenza per il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma».

Tuttavia molte persone chiedevano di lasciare attiva la linea 130 – sospesa a luglio – soprattutto per quella fascia di popolazione raggiunta dal bus e non vicina alla fermata del metrò. Così, il Comune ha deciso una sperimentazione fino a fine 2024. «Durante i mesi di prova – si legge in una nota – l'Anm raccoglierà dati a bordo dei mezzi per riprogettare il servizio in base ai flussi reali di utenza. L’intento è ottimizzare le linee di superficie, rendendole complementari e integrate con la rete metropolitana e funicolare, concentrando gli autobus nelle aree meno servite dal trasporto su ferro».