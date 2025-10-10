napoli
video suggerito
video suggerito

La linea bus 130 di Anm torna in servizio tra il Vomero e il Centro direzionale

L’Anm riattiva il bus 130 fino a fine anno: conterà gli accessi e vedrà se lasciarlo attivo dopo l’apertura della metro al Centro Direzionale.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La linea autobus 130 dell'Anm collega il quartiere Vomero con la zona della stazione centrale, compreso il Centro direzionale. Per anni è stato un fondamentale collegamento per coloro che non avendo (o non volendo usare) auto né scooter preferivano il mezzo pubblico per questa tratta (al Centro direzionale ci sono centinaia di uffici privati e il Palazzo di Giustizia). Ora, con l'apertura della metro 1 al Centro direzionale la linea 130 ha perso quella rilevanza che aveva in precedenza passando – lo spiega Anm – da circa 4mila passeggeri a poco più di 1.000 al giorno, «segno di una chiara preferenza per il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma».

Tuttavia molte persone chiedevano di lasciare attiva la linea 130 – sospesa a luglio – soprattutto per quella fascia di popolazione raggiunta dal bus e non vicina alla fermata del metrò. Così, il Comune ha deciso una sperimentazione fino a fine 2024. «Durante i mesi di prova – si legge in una nota – l'Anm raccoglierà dati a bordo dei mezzi per riprogettare il servizio in base ai flussi reali di utenza. L’intento è ottimizzare le linee di superficie, rendendole complementari e integrate con la rete metropolitana e funicolare, concentrando gli autobus nelle aree meno servite dal trasporto su ferro».

Attualità
Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
A Pianura un boss ragazzino e l'esercito di minorenni, carne da macello in mano ai clan
Ferito e lasciato agonizzante tra le case, la punizione dei baby camorristi
Il quartiere diviso tra nuove bande e il cambio di vertice del clan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views