La Linea 1 della metro limitata tra Piscinola e Dante per un’ora, scongiurata la fuga di gas dopo le verifiche Ancora disagi, oggi, per la Linea 1 della metropolitana di Napoli: la circolazione è risultata limitata alla tratta Piscinola-Dante per circa un’ora, anche se l’Anm non ha fornito alcuna informazione sul disservizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Bisognava recarsi in stazione per scoprire che nella mattinata odierna, domenica 29 dicembre, la circolazione dei treni sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli fosse limitata alla tratta Piscinola-Dante: i canali social di Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, sono fermi dal pomeriggio del 27 dicembre, dal momento che nel weekend non funzionano; quindi, nessun avviso riguardo il disservizio odierno è stato diramato all'utenza. La limitazione della circolazione ferroviaria, durata poco meno di un'ora, si è resa necessaria, da quanto apprende Fanpage.it, per effettuare nuove verifiche dopo la presunta fuga di gas verificatasi ieri, che aveva portato all'interruzione della circolazione dei treni per circa due ore. Fuga di gas che, dopo gli approfondimenti di questa mattina, è stata scongiurata.

A proposito delle verifiche di questa mattina, il prefetto di Napoli Michele di Bari, in una nota, ha fatto sapere: "Per alcune ore è stata sospesa la circolazione nel tratto Dante – Garibaldi per consentire le verifiche tecniche a cura del nucleo NBCR dei vigili del fuoco, della azienda 2i Rete Gas e dei tecnici della ANM. È stata allertata anche la componente sanitaria per eventuali necessità. Alle12.30 circa, avuto l'esito negativo degli accertamenti effettuati, la circolazione è ripresa regolarmente" si legge nella nota.

Ieri odore di gas in galleria tra Materdei e Museo

L'allarme era scattato intorno alle 11 di ieri, sabato 28 dicembre, quando alcuni passeggeri avevano avvertito un odore pungente di gas mentre si trovavano a bordo di un treno all'interno della galleria tra le stazioni di Materdei e Museo. La circolazione è stata interrotta per circa due ore per consentire le opportune verifiche del caso che, come detto, vanno avanti anche oggi. A proposito di quanto accaduto ieri, Anm ha comunicato a Fanpage.it: "Gli Agenti di stazione hanno allertato i vigili del fuoco e evacuato le stazioni. Nessuno si è fatto male. I vigili sono intervenuti prontamente e stanno facendo delle rilevazioni con i rilevatori di gas. Al momento sembra tutto nella norma".