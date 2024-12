video suggerito

Metro Linea 1 Napoli, chiusa intera tratta oggi per allarme fuga di gas: vigili del fuoco al Museo Metro Linea 1 ferma sull’intera tratta oggi a Napoli. Sul posto i vigili del fuoco che stanno percorrendo i tunnel tra Museo e Materdei. Anm a Fanpage.it: “Nessun ferito, in corso rilevazioni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 di Napoli ferma su tutta la tratta dalle ore 11,00 di oggi, sabato 28 dicembre 2024, per un guasto tecnico. Si teme una possibile fuga di gas. I vigili del fuoco sono arrivati nella stazione Museo, a quanto apprende Fanpage.it, per una ispezione. I pompieri stanno percorrendo a piedi i tunnel del binario dispari che collega il Museo alla Stazione di Materdei, alla ricerca di possibili fughe di gas che potrebbero essere filtrate dal sottosuolo. La metro, infatti, non ha allacci alla rete gas.

L'allarme lanciato dai passeggeri: odore di gas sul treno

L'allarme sarebbe stato lanciato dai passeggeri che stavano viaggiando a bordo di un treno. Quando il convoglio ha raggiunto i tunnel che collegano la stazione del Museo a quella di Materdei, i viaggiatori avrebbero avvertito l'odore pungente del gas. Da qui, la segnalazione ad Anm e ai Vigili del Fuoco, che hanno inviato subito una squadra per i controlli. L'ispezione è tutt'ora in corso. Per consentire i controlli a piedi del personale tecnico sui binari che attraversano i tunnel, è stato necessario interrompere la circolazione su tutta la linea su ferro, affollata oggi di turisti e cittadini anche per le feste di Natale.

Anm: "Nessun ferito, in corso rilevazioni"

L'Anm comunica a Fanpage.it che si sarebbe avvertito "odore di gas in galleria tra Materdei e Museo. Gli Agenti di stazione hanno allertato i vigili del fuoco e evacuato le stazioni. Nessuno si è fatto male. I vigili sono intervenuti prontamente e stanno facendo delle rilevazioni con i rilevatori di gas. Al momento sembra tutto nella norma".

La metro 1 oggi fa corse prolungate fino alle 2

La metropolitana Linea 1 che collega Piscinola a piazza Garibaldi oggi dovrebbe effettuare il prolungamento notturno consueto del sabato sera, fino alle 2,00 di notte, con l'ultima corsa da Piscinola all'1,20 e da Garibaldi all'1,32. Anche la Funicolare Centrale effettuerà i prolungamenti notturni fino alle ore 2,00 di notte. Un vantaggio per gli spostamenti di turisti e cittadini che vogliono godersi la città senza dover prendere l'auto.

(in aggiornamento)