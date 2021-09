La giunta De Magistris si dissolve causa elezioni: si dimettono altri due assessori

Altri due assessori comunali vanno via dalla giunta di Luigi De Magistris a poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre. Si tratta di Ciro Borriello (Sport) e Francesca Menna (Pari Opportunità). Borriello ha formalizzato oggi le proprie dimissioni volontarie dall'incarico diffondendo un messaggio:

Sono trascorsi ben sette anni da quando il sindaco Luigi de Magistris mi ha concesso l'onore e la preziosa opportunità di essere al suo fianco al timone della nostra amata e complessa città. Non ho parole per ringraziarlo per la fiducia e la speranza che ha riposto in me e nel mio impegno per tutto questo tempo. È stata una sfida ed una dedizione profonda, un percorso che mi ha regalato immense soddisfazioni e che mi ha arricchito di valori unici non solo come politico ma soprattutto come essere umano.