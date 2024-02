La GeVi Napoli di Basket premiata dal sindaco: cerimonia a Palazzo San Giacomo Da Manfredi a De Luca, arrivano i complimenti istituzionali alla GeVi Napoli per la vittoria della Coppa Italia di basket. Premiazione a Palazzo San Giacomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I festeggiamenti del Napoli Basket dopo la vittoria della Coppa Italia. Foto / Napoli Basket

Dopo la straordinaria impresa nella Coppa Italia di basket, la GeVi Napoli torna a casa con il trofeo: fitto il programma di appuntamenti per la giornata di oggi, si inizia alle 15 con il rientro alla stazione Centrale di Piazza Garibaldi, quindi il ritorno al PalaBarbuto di Fuorigrotta ed infine alle 18 cerimonia a Palazzo San Giacomo, dove li attende il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per premiare la squadra a nome del Comune.

"Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società", ha detto il sindaco Gaetano Manfredi dopo il successo in finale contro la corazzata Olimpia Milano, "Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto". Anche Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ha rivolto alla società azzurra i complimenti istituzionali dopo la vittoria, parlando di "una grandissima soddisfazione", e aggiungendo che "la Gevi Napoli, grazie ad una prestazione straordinaria contro l'Olimpia Milano, ha conquistato la Coppa Italia di Basket. Un trofeo che mancava alla città da 18 anni. Complimenti alla società, al presidente, al coach e a tutti gli atleti per questo magnifico risultato sportivo".

Non ci saranno festeggiamenti "ufficiali", ma il passa parola tra i tifosi ha iniziato a girare già da questa mattina: ieri erano 2.500 i tifosi arrivati da Napoli per seguire la squadra, sui 12mila presenti al Palasport Olimpico di Torino. Quasi tutti stanno rientrando in queste ore, chi in treno chi in aereo, e probabilmente attenderanno proprio in stazione e davanti al palazzetto di Fuorigrotta il rientro della GeVi e della Coppa Italia, tornata a Napoli a distanza di 18 anni.