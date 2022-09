La Funicolare Centrale chiude mercoledì 7 e fino alle 15 di giovedì 8 settembre per lavori Per tutta la giornata di mercoledì 7 settembre e fino alle ore 15 di giovedì 8, la Funicolare Centrale di Napoli resterà chiusa per manutenzione straordinaria.

A cura di Valerio Papadia

Brutte notizie per chi a Napoli utilizza i mezzi pubblici per spostarsi, per andare a lavoro o semplicemente per raggiungere i vari quartieri della città per commissioni e affini: la Funicolare Centrale, questa settimana, si fermerà per quasi due giorni. Come ha reso noto Anm, l'azienda che gestisce il servizio – che mette in collegamento piazzetta Augusteo, in via Toledo, a piazza Fuga, nel quartiere collinare del Vomero – la Funicolare Centrale resterà chiusa per tutta la giornata di mercoledì 7 settembre e fino alle ore 15 di giovedì 8 settembre: un giorno e mezzo, dunque, in cui il servizio sarà sospeso.

"Mercoledì 7 per l’intera giornata e giovedì 8 settembre fino alle ore 15.00, l'impianto resta chiuso al pubblico per attività di manutenzione straordinaria. Ci scusiamo per il disagio" ha comunicato l'Azienda napoletana mobilità sui propri canali social. Si tratta, dunque, di lavori di manutenzione non programmati per i quali l'Anm si è vista costretta a chiudere l'impianto.

All'Arenella cantiere in via Giacinto Gigante

Per quanto riguarda la circolazione automobilistica, invece, si segnala la presenza di un cantiere in via Giacinto Gigante, strada che collega piazza Arenella a piazza Canneto e quindi alla zona di via Salvator Rosa. Da martedì 6 settembre fino a venerdì 9, la strada sarà oggetto di lavori di ripavimentazione e per questo, dalle ore 7 alle ore 17, si procederà in senso alternato per non interdire completamente al traffico veicolare la strada e non causare troppi disagi.