Trasporto pubblico a Napoli

Al Vomero si riasfalta via Giacinto Gigante: lavori tra piazza Arenella e via Confalone Cantieri da martedì 6 settembre a venerdì 9 settembre 2022 dalle 7,00 alle 17,00. Si procederà a senso alternato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i cantieri in via Giacinto Gigante per dare l'ultima mano di asfalto nel tratto tra piazzetta Arenella e via Confalone, dove c'è la pizzeria Gigante. Si tratta di una porzione di strada già oggetto di lavori lo scorso anno, quando sono stati sostituiti i sanpietrini con l'asfalto. Adesso, però, bisogna stendere l'ultima mano, ossia il manto di usura della pavimentazione stradale, in modo da poter far durare di più i lavori eseguiti. I nuovi cantieri partono domani, martedì 6 settembre e si concluderanno venerdì 9 settembre 2022. Si lavorerà solo dalle 7,00 alle 17,00. La strada non sarà chiusa, ma ci sarà il senso alternato nell'area interessata dai cantieri, con chiusura parziale a tratti della carreggiata.

Immaginabili, comunque, le ripercussioni sul traffico, considerando che via Giacinto Gigante è una arteria nevralgica per la viabilità a Napoli, in quanto principale strada di collegamento tra il Vomero-Arenella e il centro storico, grazie all'uscita della Tangenziale di Napoli in via Marino e Cotronei. Gli ultimi lavori, con la posa dell'asfalto al posto dei sanpietrini hanno agevolato di molto la circolazione, considerando che il vecchio manto stradale era dissestato a causa dell'usura e del tempo. Resta però ancora da riasfaltare il secondo tratto di via Giacinto Gigante, che va dalla ingresso della Tangenziale a piazzetta Canneto, dove attualmente sono ancora presenti i sanpietrini. Sull'altro versante, sono in programma i lavori per riasfaltare anche via Girolamo Santacroce, altra importante via di collegamento tra il Vomero e il centro storico, attualmente fortemente dissestata.