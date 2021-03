Al via i lavori per rifare via Giacinto Gigante all’Arenella, importante strada di collegamento per la Tangenziale di Napoli e il centro storico della città. I lavori dureranno 6 mesi. Il primo tratto interessato dalla manutenzione straordinaria è quello compreso tra piazza Muzii-piazzetta Arenella e via Marino e Cotronei, da dove si accede allo svincolo della Tangenziale. Si procederà con cantieri per 100 metri alla volta, con divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata, consentendo così il doppio senso di marcia senza dover interrompere la circolazione. Per consentire i lavori, lungo il percorso saranno sospese tutte le fermate del bus Anm, che saranno delocalizzate di volta in volta. I lavori inizieranno nei prossimi giorni. Attualmente la strada, pavimentata con i cubetti di porfido, si trova in condizioni di estremo degrado, con avvallamenti e rappezzi rialzati, che mettono a dura prova le sospensioni delle auto.

I lavori avranno comunque impatto sulla circolazione, considerando che via Giacinto Gigante è una strada molto trafficata, che congiunge via Orsi, piazza Arenella e piazzetta Canneto, interessate tutte da un intenso traffico veicolare in tutte le ore del giorno. Nella zona, peraltro, affacciano anche molti condomini. Mentre lungo i bordi della carreggiata, e in alcuni tratti anche su entrambi i lati, ci sono le auto in sosta non solo dei residenti, ma anche dei cittadini che si recano alla sede della V Municipalità che si trova nei pressi, verso piazza Arenella. I lavori di rifacimento di via Gigante erano molto attesi dalla cittadinanza.