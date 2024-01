La Finanza negli uffici di Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco di Paestum Perquisiti gli uffici di Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e del comune di Capaccio Paestum. “Fiducioso, piena fiducia nella magistratura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guardia di Finanza ha effettuato alcune perquisizioni negli uffici del Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. Le Fiamme giallo hanno acquisito alcuni documenti nel corso della doppia perquisizione, svolta contemporaneamente sia a Palazzo Sant'Agostino sia nella sede del municipio capaccese. I controlli sono durati l'intera mattinata e al termine dell'acquisizione di alcuni documenti, le Fiamme Gialle hanno lasciato entrambe le sedi. Non risultano al momento persone indagate: nessuna indiscrezione filtra dalla Procura di Salerno.

In ogni caso, Franco Alfieri si è comunque detto sereno e fiducioso nella magistratura. In una nota ufficiale, ha infatti commentato con una metafora meteorologica la vicenda: "Cielo sereno non teme tempesta", per poi aggiungere:

Esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia. Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire.