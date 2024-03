video suggerito

La festa di compleanno è “child free”, 31enne litiga con la moglie, accoltella il suocero e poi si scusa I carabinieri hanno arrestato un 31enne di Casoria: ha sferrato 5 coltellate al suocero durante un litigio successivo a una discussione con la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la vittima accasciata al suolo e l'aggressore, suo genero, che la rassicurava. Epilogo di una storia che arriva da Casoria, in provincia di Napoli, che inizia con un litigio per una festa di compleanno "child free" e, passando per una furiosa lite tra parenti, finisce con 5 coltellate. La cronologia degli eventi è stata ricostruita dai militari della stazione e della sezione radiomobile di Casoria, che nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, hanno arrestato un 31enne del posto per tentato omicidio; il suocero, accompagnato in ospedale a Frattamaggiore, non è in pericolo di vita.

Tutto nasce per una festa di compleanno, il cui festeggiato aveva pregato di non portare i bambini. A quell'aperitivo sono invitati anche il 31enne e la moglie. La soluzione che viene subito in mente è di lasciare la bimba dai nonni, ma sorge un problema: dai genitori di lui o da quelli di lei? Domanda non di facile risposta, visto che i rapporti tra le famiglie sono tutt'altro che cordiali. L'uomo decide di portarla dai propri ma la compagna non è d'accordo. Inizia il litigio e i due, in auto con la bimba, finiscono per insultarsi. E la situazione precipita: il 31enne cambia direzione, va dai suoceri e vuole lasciare lì la moglie, e per sempre.

Dopo un'ennesima discussione l'uomo esce di casa e, in un moto d'ira, prende a pugni l'auto del cognato. Che subito scende in strada, insieme al padre. Scoppia la rissa e il 31enne tira fuori un coltello: 5 fendenti verso il suocero, lo ferisce ad addome, inguine, spalla e torace, poi risale in macchina e va via, mentre il cognato chiama il 112. Percorre, però, soltanto qualche centinaio di metri, poi evidentemente si rende conto di averla fatta grossa e torna indietro. I carabinieri arrivano poco dopo e trovano il suocero in una pozza di sangue e lui accovacciato accanto che lo rassicura. Per il 31enne è scattato l'arresto, con successiva traduzione in carcere in attesa di giudizio.