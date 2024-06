La festa Anni Novanta più grande d’Italia è in provincia di Napoli: musica e spettacoli gratis in piazza

L’appuntamento con la festa dedicata agli Anni Novanta più grande d’Italia è per venerdì 14 giugno a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli.

"Nostalgia, nostalgia canaglia" cantavano Al Bano e Romina. Proprio su questo, sul cosiddetto "effetto nostalgia" che tanto va di moda negli ultimi tempi, si basa la festa dedicata agli Anni Novanta più grande d'Italia: l'appuntamento è per venerdì 14 giugno a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli, con "Azzurro – Nostalgia 90". A partire dalle 21, in piazza Vittorio Emanuele III, musica, spettacoli, balli, gadgets ed effetti speciali, tutti dedicati al decennio dal '90 al '99, allieteranno i partecipanti; l'ingresso alla festa è completamente gratuito.

Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha così commentato l'evento:

È tutto pronto a Somma Vesuviana, per il grande spettacolo – concerto del 14 Giugno sera, in Piazza Vittorio Emanuele III. Sono attese ben 4000 persone e Somma si sta preparando al meglio anche sotto il profilo della sicurezza e della viabilità. Il 14 sera avremo Azzurro – Nostalgia 90 lo show – party di grande richiamo e successo. Una piazza piena che potrà cantare e ballare. Ringrazio il club Napoli che ha organizzato l'evento. L’attesa c’è e sarà uno spettacolo con grandi effetti speciali. Tutta l’estate sommese sarà piena di eventi. Sarà un’estate per tutti i gusti