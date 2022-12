La famiglia è fuori per le feste di Natale, sconosciuti entrano in casa e gliela incendiano L’appartamento del Rione Iacp di Cardito distrutto dalle fiamme. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica e la matrice.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La famiglia è fuori per le feste di Natale. Sconosciuti forzano la porta di ingresso, entrano nella casa vuota e le danno fuoco, distruggendo l'appartamento. È accaduto questa notte, 25 dicembre 2022, a Crispano, in provincia di Napoli, nel rione ex Iacp, la società della case popolari di proprietà della Regione Campania. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti sul posto, assieme ai vigili del fuoco.

L'appartamento distrutto dal fuoco a Natale

Purtroppo, l'appartamento è stato gravemente danneggiato dalle fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti, perché i residenti, come ricostruito dai militari dell'Arma, erano fortunatamente fuori casa per le festività natalizie. Secondo una prima ricostruzione, degli sconosciuti sarebbero penetrati stanotte all'interno della casa vuota. Gli ignoti avrebbero prima forzato la porta di ingresso dell'abitazione, poi, per motivi sconosciuti al momento, avrebbero appiccato un incendio all'interno dell'appartamento.

Non è escluso che siccome non c'era nessuno ed essendo anche la notte di Natale, l'allarme sia arrivato con ritardo, per questo le fiamme avrebbero avuto il tempo di devastare gran parte dell'abitazione, prima che i vigili del fuoco potessero intervenire per estinguerle.

Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica e la matrice del rogo. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di individuare e identificare i responsabili dell'incendio e ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.