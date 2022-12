La Doria eroga un bonus di 600 euro ai dipendenti per l’aumento del costo della vita Ai dipendenti del gruppo La Doria verrà erogato, entro Natale, un bonus di 600 euro: l’iniziativa di welfare aziendale contro il carovita.

A cura di Nico Falco

Il Gruppo La Doria, leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, con sede principale nel Salernitano, ha erogato un contributo economico di 600 euro netti ai dipendenti per supportarli in questo periodo caratterizzato da forti incrementi del costo della vita. L'iniziativa, si legge in una nota, vuole rappresentare "un supporto concreto dal punto di vista economico, ma anche un riconoscimento ai propri dipendenti per gli sforzi compiuti quotidianamente per il conseguimento degli obiettivi aziendali".

Il bonus economico, che verrà erogato entro Natale, si inquadra in una serie di iniziative che il marchio ha realizzato in un ‘ottica di welfare aziendale: dallo scorso ottobre per i collaboratori delle sedi italiane è stato introdotto lo smart working, per incrementare la flessibilità lavorativa e garantire un giusto equilibro di life – balance (con modalità che vengono costruite col dipendente sulla base di specifici aspetti come la distanza tra abitazione e luogo di lavoro, la presenza di figli di età inferiore ai tre anni o di soggetti diversamente abili).

"Per il Gruppo Doria il benessere dei propri dipendenti è un pilastro fondamentale – sottolinea nella nota il Ceo, Antonio Ferraioli – lo è sempre stato e lo è maggior ragione in un periodo di grandi difficoltà sia per il mondo delle imprese sia per tutti i cittadini. Per questa ragione abbiamo pensato ad una iniziativa tangibile e concreta, in grado di trasmettere un chiaro messaggio di vicinanza e supporto a tutti i collaboratori a pochi giorni delle festività natalizie".