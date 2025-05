La dichiarazione di De Luca fa discutere: “Un problema una bimba che si fidanza a 12 anni” Il presidente De Luca: “La violenza è sempre violenza, ma visto che siamo in un mondo con persone disturbate, non è ragionevole avere un po’ di prudenza?” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fanno discutere le dichiarazione di Vincenzo De Luca (Partito Democratico) alla Mostra d'Oltremare. Il presidente della Regione Campania, è intervenuto nell'ambito del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull'Ambiente 2025 tenutosi oggi, presentando anche un concorso per content creator impegnati nella promozione della sostenibilità ambientale. E parlando del tema dei giovani, De Luca ha commentato anche la recente vicenda di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato di 18 anni, pur senza nominarla direttamente.

"Ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni. Non so… è difficile", le parole di De Luca, subito interrotto da Valeria Angione, nota influencer e a sua volta facente parte della giuria sul palco, assieme a Paolo Mieli, storico e giornalista, e padre Enzo Fortunato, direttore dei progetti speciali della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. "Il problema non è l'età di lei, ma il ragazzo che l'ha ammazzata", ha detto Angione, "Da influencer non mi sento di dare la colpa alla ragazza che aveva 12 anni quando si è fidanzata, mi fa male sentir dire queste cose. È il ragazzo che l'ha ammazzata, perché maschio".

La discussione è poi proseguita, con De Luca che ha poi replicato: "Sto dicendo un'altra cosa: per te è normale che una ragazza di 12 anni, che è una bambina, si fidanzi senza che nessuno dica niente? Per me è un problema. Io concordo che la violenza, quale che sia l'interlocutore, è sempre violenza. In genere c'è un dibattito anche sul modo di presentarsi. Siamo libere, la donna deve presentarsi come vuole, mettersi mezza nuda… Nessuno deve dire nulla. Non c'è dubbio, io ho il diritto di fare quello che voglio", ha proseguito De Luca, "Poi ti posso dire, da padre, che forse, siccome abbiamo un mondo nel quale ci sono persone con un po' di disturbi, un po' di fragilità, è ragionevole avere un po' di prudenza? Non contesto il tuo diritto, ti dico cerchiamo di essere umani, e di capire la realtà, altrimenti moriamo di ideologismi".