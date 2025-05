video suggerito

Fissata autopsia su Martina Carbonaro, domani Tucci davanti al gip. Ad Afragola lutto cittadino Il Comune di Afragola ha proclamato il lutto per il giorno dei funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci. Domani l’udienza di convalida del fermo per il giovane. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Afragola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio di Martina Carbonaro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domani, 30 maggio, si terrà l'udienza di convalida del fermo emesso nei confronti di Alessio Tucci, il 19enne che ha confessato di avere ucciso la ex fidanzata Martina Carbonaro. Il ragazzo incontrerà il gip nel carcere di Poggioreale, dove si trova proprio in virtù del provvedimento; è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.La Procura di Napoli Nord ha fissato per il prossimo 3 giugno il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che dovrebbe tenersi lo stesso giorno.

Il 19enne davanti al gip a Poggioreale

Tucci è difeso dall'avvocato Mario Mangazzo, mentre i genitori di Martina Carbonaro sono assistiti dall'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo ha confessato nella notte tra martedì e mercoledì, mentre erano in corso le ricerche nel campo Moccia di Afragola (Napoli); ha ceduto quando il pm ha contestato la sua versione, secondo cui il giorno precedente, quello della scomparsa, avrebbe salutato la ragazza e sarebbe tornato a casa: le telecamere lo hanno ripreso mentre era ancora con lei.

Il corpo, rinvenuto alle 00:10 di ieri, 28 maggio, si trovava nella ex casa del custode dello stadio. Era nascosto in un mobile-armadio, coperto da un materasso e da un cumulo di spazzatura e materiali di risulta. La ragazza sarebbe stata uccisa con un colpo alla testa. Tucci ha raccontato di avere usato una pietra e di avere continuato anche quando, dopo il primo colpo, lei era caduta a terra inerme.

Lutto cittadino ad Afragola

Per l'ultimo addio alla ragazza si dovrà attendere il placet della Procura di Napoli Nord, che potrà arrivare una volta effettuata l'autopsia. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha proclamato il lutto cittadino per la data dei funerali; le spese delle esequie verranno sostenute dal Comune.