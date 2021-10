La cugina di De Magistris, ex staffista al Comune, saluta e va via: qui ho trovato l’amore Il saluto al Comune di Napoli di Lucia Russo, cugina del sindaco uscente, Luigi De Magistris, dopo l’elezione di Gaetano Manfredi, e staffista al Municipio partenopeo fin dal primo mandato dell’ex pm nel 2011, ribattezzata affettuosamente la “cuggigina”: “Esperienza unica ed emozionante, qui ho trovato l’amore”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Claudio De Magistris e Lucia Russo, fratello e cugina del sindaco uscente (foto Gigi Valentino 2018)

“Ringrazio Luigi per avermi dato la possibilità e l’onore di accompagnarlo in questa esperienza unica ed emozionante e spero di essere stata all’altezza. Io ce l’ho messa tutta…ma veramente tutta per non deluderlo mai. E lo ringrazio anche perché grazie a questa esperienza ho conosciuto Emanuele ed oggi siamo una splendida famiglia”. È il saluto al Comune di Napoli di Lucia Russo, cugina del sindaco uscente, Luigi De Magistris, dopo l'elezione di Gaetano Manfredi, e staffista al Municipio partenopeo fin dal primo mandato dell'ex pm nel 2011. Ribattezzata affettuosamente la “cuggigina”, Lucia si è sempre distinta in questi anni trascorsi all'assessorato allo Sport, per professionalità ed impegno, messi alla prova nel corso dei grandi eventi sportivi che hanno caratterizzato il decennio arancione: America's Cup, Giro d'Italia, Coppa Davis, Universiadi.

Il commento di Claudio De Magistris

Tantissimi i commenti degli sportivi napoletani per salutare Lucia Russo, come il campione di scherma Diego Occhiuzzi, "Non so come farò ora senza di te, ma ho altri progetti da fare insieme! Sei la n.1". Sotto il post di Lucia Russo per salutare colleghi e assessori, anche il commento di Claudio De Magistris, fratello dell'ex sindaco, suo collaboratore politico nei primi anni, nello staff a San Giacomo, e oggi direttore dell'Arena Flegrea di Fuorigrotta dal 2018. “Lucia – scrive Claudio – dobbiamo tutti ringraziare te per il lavoro straordinario che hai fatto. Sempre disponibile, sempre professionale e sempre con il sorriso sulle labbra”. Mentre l'ex assessora alla Cultura Eleonora De Majo aggiunge: "Sei stata una colonna portante di questi dieci anni Luci. Una presenza rassicurante, una lavoratrice instancabile e soprattutto competente. Ti abbraccio forte".

I contratti dei 40 staffisti di De Magistris, infatti, sono scaduti con il mandato del sindaco uscente – assieme a quelli di altri 32 dirigenti esterni, come anticipato da Fanpage.it – e non tutti saranno probabilmente rinnovati.

Il saluto della cugina dell'ex sindaco al Comune

Lucia Russo, specialista in comunicazione, marketing e gestione impiantistica sportiva, era entrata a far parte dello staff dell’ex assessore allo Sport, Pina Tommasielli, nella prima giunta De Magistris nel 2011. Ed è rimasta poi nell'assessorato per 10 anni. All'epoca il primo cittadino neo-eletto rispose alle polemiche per la parentela, spiegando che “il Comune di Napoli presenta, tra uffici propri e società partecipate, circa 21mila dipendenti. Se la statistica è ancora considerata una scienza in questo paese, mi sembra altamente probabile che una mia cugina possa lavorare come staffista presso una struttura del Comune”.