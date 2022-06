La cocaina nella bomboletta spray: dentro 50 dosi da 1000 euro, la scoperta a Volla (Napoli) Arrestato ai domiciliari 50enne di Ponticelli. La bomboletta con la droga era nascosta nella sua automobile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La bomboletta spray con 50 dosi di cocaina. È l'ultima scoperta fatta dai carabinieri a Volla, in provincia di Napoli. I militari dell'Arma hanno rinvenuto gli involucri di droga all'interno una bomboletta di vernice spray, modificata ad arte. Era nascosta all'interno di una macchina che i carabinieri hanno perquisito, dopo aver sorpreso un 50enne residente a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, intento a spacciare. Il valore della cocaina è stato stimato in circa 1.000 euro.

Il 50enne beccato mentre spacciava a Volla

L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente: 20 euro il prezzo dello scambio. L'episodio è accaduto in Via Lufrano, nel comune di Volla. Spacciatore e acquirente sono stati bloccati e identificati. Per il secondo scatterà una segnalazione al Prefetto di Napoli. I militari dell'Arma hanno perquisito anche l’autovettura, quella dalla quale aveva ceduto l'involucro, e all'interno hanno scoperto la bomboletta spray con altre 50 dosi di cocaina. Droga che a quel prezzo avrebbe garantito circa mille euro di introiti. In casa del 50enne anche denaro contante, 465 euro in banconote di piccolo taglio. Il 50enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà di spaccio di stupefacente.

A Casalnuovo scoperti 5 chili di hashish a casa di 45enne

Blitz anti-droga a Casalnuovo di Napoli per i Carabinieri della locale Tenenza che hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Mario Volpe, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno trovato e sequestrato 5 panetti di hashish per un peso complessivo che supera i 5 chili. Rinvenuto anche un involucro con all’interno 11 grammi di marijuana. L’arrestato è in attesa di giudizio.