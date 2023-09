Trasporto pubblico a Napoli

La Circum è guasta, ritardi e malori fra i passeggeri in stazione a Vico Equense Guasto ad un treno della Circum a Vico Equense, convoglio bloccato per un’ora: tra i passeggeri anche malori, arrivano ambulanza e carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una porta del treno guasta, forse per un atto vandalico: e ad andare in tilt è stata la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Disagi e ritardi, con passeggeri bloccati a lungo in stazione, nonostante l'Ente Autonomo Volturno abbia provveduto ad istituire due autobus a supporto del servizio ferroviario nella tratta compresa tra Vico Equense e Sorrento. Quasi un'ora il ritardo accumulato dal convoglio, che ha avuto ripercussioni anche sui treni successivi lungo la tratta utilizzata ogni giorno da migliaia di persone, soprattutto pendolari, lavoratori e studenti. E c'è stato chi, nella stazione di Vico, ha accusato malori: sul posto sono arrivate un'ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri. La linea, nella tarda mattinata, è stata ripristinata.

Tutto è accaduto alle 6.16 di questa mattina, lungo la linea Napoli-Sorrento, all'altezza della stazione di Vico Equense e in direzione del capoluogo campano. L'Ente Autonomo Volturno ha spiegato che a causa di un atto vandalico, si sarebbe generata un'avaria che ha di fatto costretto il treno ad una lunga sosta. Secondo alcune persone a bordo del convoglio, il guasto avrebbe riguardato una porta. A quel punto, i passeggeri sono scesi dal treno mentre in stazione si accumulavano anche diverse altre persone arrivate per prendere i convogli successivi. La situazione è diventata tale che, l'ammassarsi di persone, avrebbe causato alcuni malori oltre a scene tipiche delle stazioni sovraffollate, con spintoni e urla. Alla fine, il treno è ripartito con 54 minuti di ritardo, causando il ritardo anche di altri treni immediatamente successivi. Lentamente, nel corso della mattinata, anche usando il servizio bus, la situazione ha finito per normalizzarsi.