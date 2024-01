La casa va a fuoco nella notte a Montoro, salva squadra di calcio femminile Un incendio è divampato in una villetta di Montoro (Avellino), presumibilmente a causa di un corto circuito; dentro c’erano una quindicina di ragazze, tutte illese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soltanto un comprensibile spavento, ma nessuna grave conseguenza, per una quindicina di ragazze che nella notte scorsa si trovavano in una villetta di Montoro, in provincia di Avellino, dove improvvisamente è scoppiato un incendio; le giovani, tutte appartenenti a una squadra di calcio femminile, sono riuscite a mettersi in salvo ma hanno dovuto cercare un nuovo alloggio per passare la notte.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino nella notte scorsa, tra il 17 e il 18 gennaio, intorno alla mezzanotte. Quando i pompieri sono arrivati alla casa di via Vincenzo Citro le fiamme si erano già estese. Le cause del rogo non sono ancora state del tutto chiarite, ma stando ai primi elementi raccolti potrebbe essersi trattato di un corto circuito, partito da un televisore che si trovava in un ambiente al piano terra della struttura; il fuoco avrebbe in pochi minuti divorato altri arredi e suppellettili, mentre le ragazze, vista la situazione di imminente pericoloso, non hanno potuto fare altro che uscire in strada.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montoro per le indagini del caso. Al termine delle operazioni di spegnimento, quando la situazione era tornata finalmente sotto controllo, sono state effettuate le verifiche nella villetta con le quali è stato appurato che la struttura non era più idonea ad ospitare le ragazze, che hanno dovuto quindi trovare una nuova sistemazione.