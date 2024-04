video suggerito

Incendio alla fiera campionaria: strage di pulcini in provincia di Avellino L'incendio questa mattina a Venticano, nella provincia di Avellino: le fiamme hanno avvolto uno stand all'interno della fiera campionaria, uccidendo numerosi pulcini.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio è divampato alle prime luci di questa mattina, venerdì 26 aprile, alla Fiera Campionaria di Venticano, nella provincia di Avellino, in programma dal 24 al 28 aprile: le fiamme hanno interessato uno stand adibito alla vendita di animali, soprattutto polli, pulcini e conigli. Purtroppo, numerosi pulcini sono morti nell'incendio; le operazioni di spegnimento sono state avviate dal personale di vigilanza della fiera e sono state ultimate dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intervenuti sul posto intorno alle 5.38 di questa mattina.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi di loro competenza e avviato le indagini per stabilire le cause del rogo, che al momento non sono ancora note; i militari dell'Arma non escludono nessuna pista.