La casa va a fuoco, anziana disabile salvata dalle fiamme a Volturara Irpina (Avellino) Tre persone sono state salvate dall’incendio di un appartamento nell’Avellinese; le fiamme probabilmente causate da una stufa elettrica difettosa.

A cura di Nico Falco

Tre persone, tra cui una donna anziana con problemi deambulatori, sono state salvate dalle fiamme a Volturara Irpina, piccolo centro della provincia di Avellino: nella loro abitazione è scoppiato un incendio, verosimilmente causato dal malfunzionamento di una stufetta elettrica. L'allarme nella mattinata di oggi, 20 febbraio.

Il fuoco aveva rapidamente avvolto mobilia e suppellettili, estendendosi in tutte le stanze dell'appartamento. In pochi istanti la casa era stata invasa dal fumo e l'aria era ormai irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Volturara Irpina, che sono entrati nell'edificio insieme ai volontari della "Misericordia" per aiutare i componenti della famiglia; a rischio, in particolare, la donna anziana, 78 anni, che per i suoi problemi di salute non era riuscita a raggiungere l'esterno; è stata tirata fuori e affidata ai sanitari, non ha riportato gravi ustioni.

La situazione è tornata sotto controllo poco dopo, grazie ai Vigili del Fuoco che sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere l'incendio prima che raggiungesse gli appartamenti vicini. Dai primi rilievi pare che il fuoco sia partito dalla stufetta che la famiglia stava usando per riscaldarsi, probabilmente a causa di un difetto dell'impianto elettrico o dell'elettrodomestico. Visitati sul posto, i componenti della famiglia sono stati giudicati in buone condizioni di salute. Nel corso del successivo sopralluogo nell'appartamento, effettuato per una prima valutazione dei danni, non sarebbero emerse compromissioni alla stabilità dell'edificio né problemi strutturali causati dall'incendio.