La campionessa di sci Sofia Goggia parla napoletano: “Tengo Napule dint’o core” In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, la campionessa di sci bergamasca ha manifestato il suo amore per Napoli, cimentandosi anche con il dialetto.

A cura di Valerio Papadia

È una delle più grandi sciatrici italiane di sempre ma a Sofia Goggia, 30 anni, campionessa olimpica nella discesa libera, piace anche utilizzare i social e scherzare con i suoi fan. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, la 30enne bergamasca ha voluto manifestare il suo amore per Napoli, raccontando una vicenda capitatale poco prima in strada e cimentandosi anche con il dialetto partenopeo.

Seduta nella sua auto, Sofia Goggia si filma con il cellulare e si rivolge direttamente ai suoi fan, raccontando di aver incontrato, in centro a Bergamo, un suo ammiratore napoletano che l'ha fermata per strada per farle i complimenti. Provando a parlare il dialetto partenopeo, la sciatrice racconta di essersi sentita piena di orgoglio nel rispondere al fan, a sua volta, in napoletano: "Anch'io song ‘e Napule".

Davanti alla perplessità dell'ammiratore, che ha ribadito le origini bergamasche della campionessa, Sofia Goggia ha però risposto: "Tengo Napule dint'o core". Alla fine del video, poi, la sciatrice confessa tutto il suo amore per Napoli: "Ormai, da due mesi a questa parte, quando sento parlare di Napoli impazzisco".