La 25enne Geanina scomparsa nel nulla a Napoli da 7 giorni

Risulta scomparsa a Napoli da una settimana Geanina Tinca, 25 anni, di origini rumene. La ragazza, occhi castani e capelli neri lunghi, è alta 168 centimetri ed ha una corporatura esile. I suoi familiari ne hanno denunciato la scomparsa la scorsa settimana e sono partite le ricerche per ritrovarla. Del caso si è occupata anche la redazione della trasmissione Chi l'ha visto? di Rai Tre. Secondo le prime informazioni, della 25enne non si avrebbero notizie da giovedì 18 settembre alle ore 23 , quando sarebbe stata vista in via Paul Cezanne a Napoli. La ragazza avrebbe alcuni segni particolari che potrebbero aiutare per il riconoscimento: un tatuaggio su collo con impressa la lettera E e un altro tatuaggio sul pettorale destro a forma di foglia.

Le ricerche nel Napoletano per ritrovare la 25enne

Al momento della scomparsa avrebbe indossato una maglietta nera con righe bianche e pantacollant neri. Secondo le ultime informazioni, Geanina si sarebbe allontanata dalla stazione di Villa Literno, dove avrebbe preso un treno diretto a Napoli. La ragazza non avrebbe con sé telefono, soldi o documenti. Secondo Chi l'ha visto? si tratterebbe di "una ragazza fragile in forte difficoltà". Anche l'associazione Penelope Campania, organizzazione di volontariato nazionale che offre supporto, ascolto e orientamento alle famiglie e agli amici di persone scomparse, ha raccolto l'appello dei familiari di Geanina, e si sta impegnando nelle ricerche, affinché la giovane possa essere ritrovata al più presto e restituita all'affetto dei suoi cari. Al momento non si conoscono le ragioni né le circostanze dell'allontanamento della ragazza.