KFC apre un nuovo locale a Napoli, in via Argine: si cerca personale Il noto fast food statunitense, dopo l’apertura in via Toledo, si prepara a inaugurare un nuovo locale: la location è il centro commerciale Neapolis in via Argine, a Ponticelli.

A cura di Valerio Papadia

Lo scorso anno, nel 2022, la sua apertura in via Toledo, nel cuore di Napoli era stata accolta con gioia dai tanti appassionati del genere: ora, KFC, noto fast food americano dedicato al pollo fritto, sta per aprire un secondo ristorante a Napoli. Il nuovo locale sorgerà al centro commerciale Neapolis, in via Argine, a Ponticelli, periferia orientale della città. Per l'apertura imminente, l'azienda del colonnello Sanders cerca personale: la figura ricercata è quella di team member. Chiunque fosse interessato, può inviare la propria candidatura sul sito dell'azienda entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti richiesti per lavorare da KFC in via Argine a Napoli

Sul sito di KFC, alla sezione "Lavora con noi", è possibile conoscere i requisiti richiesti per il profilo di team member: