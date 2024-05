Il Comune di Napoli cerca il nuovo Garante per la Tutela degli Animali: come candidarsi

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Il Comune di Napoli cerca un nuovo Garante per la Tutela degli Animali. Si tratta di quella figura, nominata dal sindaco attraverso una serie di candidature, incaricata di tutelare il benessere degli animali sul territorio cittadino, di concerto con l'autorità cittadina. I requisiti sono messi nero su bianco da Palazzo San Giacomo: il (o la) Garante, nominato con decreto del sindaco, è designato «tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia dei diritti degli animali e deve operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione». Dura in carica per tutto il mandato del sindaco, salvo revoca, e non può essere confermato per più di una volta.

L’incarico di Garante dei diritti degli animali di Napoli è, si legge nell'avviso pubblico, incompatibile con l’esercizio di altri incarichi amministrativi ricoperti nel campo della tutela e del benessere degli animali. L’incarico non può essere rivestito da chi abbia subito una condanna per il reato di maltrattamento di animali e da chi sia stato interdetto dai pubblici uffici. L’incarico è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di attività di utilizzo di animali a fini di lucro o che implichino la sofferenza degli stessi. Infine è incompatibile con l’esercizio di incarichi politici che possano incidere potenzialmente sulle normative in materia di tutela degli animali. Non si tratta di una nomina a gettone perché per questa figura non si percepisce alcuna indennità o compenso: è a titolo completamente gratuito.

Ma quali sono le funzioni del Garante degli animali di un Comune? Ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali; denunciare o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati. E ancora: promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l’abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni. Segnalare alla Giunta ed al Consiglio Comunale l’opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall’osservazione e dalle valutazioni delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell’adeguamento alle norme statali, regionali o dell’Unione Europea.

C'è anche il potere di richiedere interventi e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell’Azienda sanitaria locale, Polizia Municipale e Guardie Zoofile e collaborare con i Servizi Veterinari dell’Asl per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull’azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali, nonché collaborare con scuole e università. Il Comune può operare con università e scuole per l'educazione al rispetto degli animali.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti prescritti, si possono candidare via posta certificata (PEC) con oggetto “Manifestazione d'interesse alla nomina del Garante per la tutela degli animali” entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso a pena di inammissibilità, all'indirizzo tutela.asp@pec.comune.napoli.it, mediante lo schema allegato al presente Avviso, depositato sul sito istituzionale del Comune