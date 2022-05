Jennifer Lopez in concerto a Capri: evento di beneficenza per Unicef il 30 luglio Il concerto è organizzato da LuisaViaRoma per raccogliere fondi per l’Unicef e si terrà il 30 luglio nella Certosa di San Giacomo a Capri.

A cura di Valerio Papadia

Un annuncio che ha reso l'estate di Capri ancora più bollente: il prossimo 30 luglio, infatti, sull'Isola Azzurra si terrà un concerto di Jennifer Lopez. Si tratta di un evento di beneficenza, organizzato da LuisaViaRoma – famoso rivenditore di abbigliamento di lusso – per raccogliere fondi in favore di Unicef: il concerto dell'icona della musica pop si terrà nella Certosa di San Giacomo. È ormai il sesto anno che LuisaViaRoma organizza un evento in collaborazione con Unicef sull'isola di Capri: per il 2022, il marchio ha così pensato di arricchire la serata con un concerto di JLo; nel corso della manifestazione sarà proiettato anche un documentario che il brand ha realizzato insieme a Unicef in Giordania e ci sarà poi un collegamento con Unicef in Ucraina, devastata dall'invasione russa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri anche la scorsa estate

La cantante statunitense è stata l'indiscussa protagonista del gossip nell'estate del 2021 grazie al suo ritorno di fiamma con l'attore Ben Affleck, a 20 anni di distanza dalla loro precedente relazione, con il quale negli ultimi giorni ha annunciato il fidanzamento ufficiale. Poco dopo l'inizio della loro nuova relazione, la scorsa estate, i Bennifer (soprannome nato dall'unione dei loro nomi che gli è stato affibbiato ai tempi della loro prima liaison) furono avvistati proprio a Capri, mentre passeggiavano tra i vicoli dell'isola, tra shopping, applausi scroscianti dei presenti e foto di rito. Una lunga vacanza, quella dei due innamorati in Campania – a bordo di uno yacht da 110 milioni di euro – che li ha portati anche in Costiera Amalfitana e a Napoli, prima che le loro strade si dividessero.