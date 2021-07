Jennifer Lopez e Ben Affleck: il bacio appassionato a Napoli Un lungo bacio appassionato, tenere carezze e abbracci. Si sono salutati così Jennifer Lopez e Ben Affleck, ieri pomeriggio sul Molo Luise di Mergellina, a Napoli. L’ultimo bacio prima di separarsi dopo un’indimenticabile vacanza in yacht nel Golfo che per tre giorni ha fatto impazzire e sognare i fan di tutto il mondo.

A cura di Pierluigi Frattasi

(Foto Instagram bennifer_02)

Un clamoroso ritorno di fiamma tra i "Bennifer", come è stata soprannominata la coppia, dopo la prima relazione all'inizio degli anni Duemila. JLo e Ben erano arrivati a Napoli nella mattinata di ieri, attorno alle ore 10,00, a bordo del mega-yacht "Valerie" che li ha ospitati nella più romantica delle vacanze, reduci da una tre giorni che li ha visti fare tappa prima a Capri e ad Anacapri, poi a Positano.

Dalla Costiera Amalfitana, poi, il grosso natante extra-lusso da 110 milioni di euro ieri mattina si è messo in viaggio verso la città partenopea e dalle ore 10 è rimasto ormeggiato nello specchio d'acqua del Golfo di Napoli, chiuso tra il promontorio di Posillipo e il Castel dell'Ovo, in corrispondenza del Lungomare di via Caracciolo e della spiaggia pubblica napoletana, il cosiddetto "lido Mappatella". I due attori hanno probabilmente pranzato assieme a bordo dello yacht, con la romantica immagine del Golfo e del Vesuvio a far da sfondo. Poi, nel primo pomeriggio, sono arrivati al Molo Luise di Mergellina attorno alle 15,30 con il tender del Valerie, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera. Qui si sono scambiati baci e sorrisi e si sono teneramente abbracciati prima di salutarsi. L’attore e produttore hollywoodiano si è poi separato da Jennifer salendo a bordo di un taxi, forse diretto all’Aeroporto di Capodichino. Mentre J-Lo è tornata sullo yacht che di lì a poco è salpato per fare rotta verso la Toscana e il Mar Ligure.