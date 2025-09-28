James Senese ricoverato in terapia intensiva: estremamente grave, ma lievi segnali positivi

James Senese (Lapresse)

James Senese è ancora grave in rianimazione, ma migliora. A 5 giorni dal ricovero all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli avvenuto la sera di mercoledì scorso per una grave polmonite, i medici che lo hanno in cura non hanno ancora sciolto la prognosi, che ad oggi, domenica 28 settembre, resta riservata. A dargli coraggio ci pensa l'amico Nino D'Angelo, che con un post su Facebook gli scrive: "Forza James! Abbiamo bisogno di te e del tuo inimitabile suono". Ma quali sono le condizioni di salute del grande sassofonista napoletano? A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, al momento le sue condizioni sono "di estrema gravità nella stabilità". Tuttavia, nelle ultime ore sono stati rilevati "lievi segnali positivi", che farebbero ben sperare in un miglioramento. I medici, ad ogni modo, si mantengono molto cauti, considerato il quadro generale.

James Senese in ventilazione assistita e sedato

James Senese, che ha compiuto 80 anni il 6 gennaio scorso, al momento è ricoverato in Terapia Intensiva nel reparto di Rianimazione del Cardarelli. È in ventilazione assistita e sedato. Senese era stato già ricoverato e operato d'urgenza lo scorso aprile all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per un'ernia strozzata. Aveva per questo dovuto interrompere per qualche giorno le prove del tour per l'uscita del nuovo album: "Chest nun è ‘a terra mia", pubblicato a maggio, il ventiduesimo album della sua carriera.

Il cantautore napoletano Nino D'Angelo ieri ha scritto un post su Facebook rivolto all'amico musicista: "Forza James abbiamo bisogno del tuo inimitabile suono", postando poi la foto assieme a James Senese che aveva già pubblicato a gennaio in occasione degli auguri per il suo compleanno. Allora, Nino aveva parlato di "mito che ci ha donato tanta bella musica".

Leggi anche Antonio Maione muore a 55 anni. Ristrutturava una in palestra in via dei Mille a Chiaia