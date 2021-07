A sorpresa, insperato, sicuramente agognato, è di certo l'evento più atteso di questo 2021 che, causa pandemia di Coronavirus si è rivelato, come il suo predecessore, un anno avaro di gioie: stiamo parlando della finale degli Europei di calcio, raggiunta dall'Italia dopo aver battuto in semifinale la Spagna e che si disputerà domenica 11 luglio, allo stadio di Wembley, Londra, contro i padroni di casa dell'Inghilterra (che hanno staccato il biglietto per la finale battendo la Danimarca). E allora ecco che a Sala Consilina, cittadina della provincia di Salerno, qualcuno ha pensato di ridipingere la sua casa con i colori della bandiera italiana: il verde, il bianco e il rosso. La tinta tricolore è spuntata questa mattina, come detto su un'abitazione, in via Giacomo Matteotti: in molti l'hanno immortalata e condivisa sui social network, sperando possa portare fortuna agli Azzurri.

Non solo calcio: Italia protagonista anche nel tennis

Non c'è solo il calcio, però, a far gioire gli italiani negli ultimi giorni. Domenica non sarà soltanto il giorno degli Azzurri e della finale degli Europei a Wembley: a non molti chilometri dallo stadio londinese, infatti, il tennista Matteo Berrettini sarà il primo italiano a disputare una finale del Grande Slam di Wimbledon in 144 anni di storia di quello che è il torneo tennistico più suggestivo e famoso al mondo.

Come se non bastasse, la scorsa settimana gli Azzurri dell'Italbasket hanno centrato una storica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. La nazionale di pallacanestro, infatti, era assente dal torneo olimpico da 17 anni, ovvero dalla medaglia d'argento conquistata ai Giochi di Atene nel 2004.