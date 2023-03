Italia-Inghilterra a Napoli: monitorati tifosi del West Ham, vertice tra polizia italiana e inglese A Napoli arriveranno 2.500 tifosi inglesi. Domani incontro tra polizia italiana e quella inglese, monitorati i tifosi del West Ham, rivali dei napoletani.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Per l'incontro tra Italia e Inghilterra, che si terrà a allo stadio Maradona giovedì prossimo, 23 marzo, si attende l'arrivo in città di almeno 2.500 tifosi inglesi. E tra questi potrebbero esserci i supporter del West Ham, nemici di quelli azzurri. La Questura, intanto, ha concordato con Roma l'invio di ulteriori rinforzi: l'obiettivo è assicurare un controllo e un monitoraggio continuo per tutta la giornata, per evitare situazioni potenzialmente esplosive che potrebbero portare a nuovi scontri in città, dopo l'esperienza di quelli accaduti in occasione dell'incontro tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Oggi si è tenuto il Comitato provinciale Ordine e Sicurezza, all'ordine del giorno proprio i controlli in vista della partita di giovedì. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a margine ha detto che i biglietti venduti per il settore ospiti sono tra i 2.400 e i 2.500, e che i tifosi inglesi arriveranno "in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata". Ai tifosi verrà indicato il punto di ritrovo individuato nella Stazione Marittima, ma si tratterà comunque di una scelta volontaria del singolo se raggiungerlo o meno; da lì partiranno partiranno una ventina di autobus messi a disposizione dall'Anm con destinazione Fuorigrotta e lo stadio Maradona.

A questo piano, che dovrà essere completato nelle prossime ore quando la situazione sarà meglio delineata, si affiancheranno i servizi di controllo e monitoraggio. Il prefetto Palomba ha poi aggiunto che il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, "ha già concordato con il Dipartimento di pubblica sicurezza a Roma un congruo numero di rinforzi, proprio perché ci sia un controllo di massima sicurezza".

La riunione con la Polizia inglese ci sarà domani. Durante la conferenza stampa in Prefettura il vicequestore Riccardo Caccianini ha spiegato che l'attenzione è alta soprattutto per il possibile arrivo dei tifosi del West Ham, che sono rivali di quelli del Napoli. "Analizzeremo il tutto e disporremmo le forze dell'ordine di conseguenza – ha detto – la situazione è in evoluzione minuto per minuto".