Scontri a Napoli, i 3 tedeschi restano in carcere: “Scortati per evitare aggressioni” Convalidati gli arresti per 6 dei 7 ultras accusati degli scontri in occasione dell’incontro Napoli-Eintracht. Stamattina l’ottavo arrestato condannato.

A cura di Nico Falco

Restano in carcere i tre tifosi tedeschi e uno dei napoletani arrestati per gli scontri avvenuti a Napoli in occasione della partita di Champions League contro l'Eintracht: per loro il giudice ha disposto la misura cautelare. Complessivamente gli arrestati erano stati 8 (tre tedeschi e 5 napoletani), uno di questi è stato giudicato per direttissima e condannato.

Oggi il gip Leda Rossetti ha convalidato l'arresto per 6 dei restanti 7 (per il settimo è stata esclusa la gravità indiziaria e nei suoi confronti non è stata disposta nessuna misura cautelare). Per due tifosi del Napoli il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Per i tre tedeschi e un altro degli ultras napoletani è stata decisa la custodia cautelare e restano quindi in carcere. I tifosi napoletani sono difesi tutti dall'avvocato Emilio Coppola, mentre i supporter dell'Eintracht arrestati dai legali Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta. I cittadini tedeschi, ha spiegato l'avvocato Tuffali a Fanpage.it, staranno tutti nella stessa cella e verranno scortati durante l'ora d'aria per evitare aggressioni da parte degli altri detenuti.

L'ultimo degli 8 arrestati, un 32enne napoletano, è stato giudicato questa mattina per direttissima ed è stato condannato a due anni e 6 mesi di reclusione: è ritenuto tra i responsabili del lancio di pietre contro due autobus che trasportavano i tifosi tedeschi in via Medina, nel centro di Napoli.

Gli 8 tifosi erano stati arrestati mercoledì, a seguito degli scontri che si erano verificati a Napoli, in piazza del Gesù prima dell'incontro e, dopo la partita, nella zona del lungomare, nei pressi dell'hotel dove alloggiavano i supporter del Francoforte. Stamattina il Questore ha emesso il Daspo per 5 tedeschi che hanno partecipato al corteo e agli scontri in piazza del Gesù: non potranno assistere a partite di calcio per tre anni.