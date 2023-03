Italia-Inghilterra a Napoli, corse straordinarie della metro linea 2 dopo la partita Corse straordinarie della linea 2 della metro di Napoli dopo il match tra Italia e Inghilterra in programma giovedì: 4 in direzione Napoli, 1 verso Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Napoli si prepara ad ospitare la Nazionale italiana per il match contro l'Inghilterra, primo match per le qualificazioni all'Europeo 2024, dove la Nazionale Azzurra vuole arrivare sia per cancellare la figuraccia del secondo mondiale consecutivo a cui non è riuscita a prendere parte, sia per poter difendere il titolo conquistato nel 2021, tra l'altro nella finale di Wembley e proprio contro l'Inghilterra. E per l'occasione, Trenitalia ha deciso di implementare le proprie corse della Linea 2 della metropolitana di Napoli nel dopo-gara, per consentire un miglior deflusso dei tifosi dopo la gara. L'accordo è stato preso grazie alla mediazione con Regione Campania e Comune di Napoli.

Le corse extra della metro

Le corse extra della Linea 2 della metro di Napoli inizieranno alle 23.10 di giovedì 23 marzo, subito dopo la fine del match tra Italia e Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Quattro di queste andranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra, mentre una in direzione Pozzuoli. "Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario", spiegano da Trenitalia. Personale della Polfer e Protezione Aziendale presidierà come di consueto la stazione della metro di Campi Flegrei durante il deflusso del match, indirizzando i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. "Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta", spiegano da Trenitalia, "mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà aperta solo fino alle ore 22.15".